На Дніпропетровщині СБУ знешкодила банду, яка нападала на підрозділи Тероборони
У ході спецоперації СБУ Дніпропетровщини нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало громадян та погрожувало бійцям Тероборони
Про це повідомляє СБУ Дніпропетровщини.
"Зловмисники вимагали з підприємців гроші під виглядом збору волонтерської допомоги. У разі відмови – погрожували фізичною розправою. Крім того, учасники банди здійснили напад на одного з керівників місцевої Тероборони, який завадив незаконному перевезенню через блокпости зброї та боєприпасів угруповання", - йдеться у повідомленні.
Наразі, в рамках відкритого кримінального провадження, слідчими СБУ трьом затриманим повідомлено про підозру за ст. 435-1 та 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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