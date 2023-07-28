Про це повідомляє Радіо Свобода.

Директорка Музею історії міста Наталія Буланова повідомила, що бюст перенесли до музею, де поставили просто неба та розглядають його як експонат. У подальшому до нього планують додати інші експонати, що розповідатимуть про брежнєвську епоху.

"Він зайняв своє місце в музеї просто неба. Встановлений між ялинками, створена рекреаційна зона з лавочками. У тому, що Брежнєв зайняв місце біля музею, немає нічого дивного. Закон про декомунізацію зазначає, що тоталітарне мистецтво має зберігатися в музеї. З іншого боку, це є європейська практика. Там демонтовані пам'ятники тоталітарним вождям, приміром, використовуються в музеях тоталітаризму", - сказала Буланова.

Напередодні мер Кам'янського Андрій Білоусов повідомив, що на виконання закону про декомунізацію бюст повинні прибрати, але зазначив, що його перенесуть туди, де охочі зможуть "вшанувати пам'ять свого земляка".

"Знаю, що для багатьох людей старшого віку Леонід Брежнєв – історична постать, людина, яка багато зробила для нашого міста, і Кам'янське – це Батьківщина Леоніда Брежнєва. Відповідно до закону про декомунізацію ми повинні прибрати бюст з публічного простору. З центрального скверу по проспекту Свободи ми перенесемо бюст Брежнєва і встановимо на території музею історії міста на алеї, щоб кожен охочий зміг прийти та вшанувати пам'ять свого земляка. Впевнений, що всі мешканці, люди старшого віку та молодь, з розумінням поставляться до такого рішення. ... Всі роботи будуть виконані спонсорським коштом. З часом на цьому місці ми запропонуємо встановити пам'ятник на честь загиблих Героїв та Перемоги України", - написав Білоусов у Telegram.

Раніше Київрада позбавила Леоніда Брежнєва звання почесного громадянина Києва.