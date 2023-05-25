За відповідне рішення проголосували 82 депутати.

"Проголосували за позбавлення звання “Почесний громадянин міста Києва”, як таких, що були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу ... зокрема, Брежнєва Леоніда Ільїча, Єпішева Олексія Олексійовича, Масола Віталія Андрійовича, Москаленка Кирила Семеновича, Федорова Олексія Федоровича та лідера комуністичної партії Республіки В’єтнам Чионг Тіня Данг Сон Ку", – йдеться в рішенні Київради.

Довідка: "Почесний громадянин міста Києва" — це звання, встановлене з метою заохочення і стимулювання працівників підприємств, установ та організацій міста Києва, громадян України, іноземних громадян за визначні заслуги у розвитку економіки та соціальної сфери столиці, збагачення національної інтелектуальної і культурної спадщини, плідну громадську діяльність.

Звання "Почесний громадянин Києва" засновували тричі: спочатку у царській Росії, потім за радянської влади і зрештою в 2000 році, вже після здобуття Україною незалежності.