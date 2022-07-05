Суд заборонив діяльність Компартії України
Колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України
Про це повідомили на facebook-сторінці Восьмого апеляційного адміністративного суду.
Повідомляється, що 5 липня 2022 року Восьмим апеляційним адміністративним судом заборонено діяльність Комуністичної партії України, а кошти та інші активи партії передано у власність держави.
"Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.
Вперше Комуністичну партію України заборонили 30 серпня 1991 року указом "Про заборону діяльності Компартії України", проте вже у жовтні 1993 році КПУ офіційно повернулась на політичну карту України.
У 2015 році, після прийняття закону про декомунізацію, міністр юстиції підписав наказ, згідно з яким КПУ втратила можливість брати участь у політичному житті держави. У січні 2016 році це підтвердив і Вищий адміністративний суд.
- Нагадаємо, що 15 червня Восьмий апеляційний суд заборонив діяльність Соціалістичної партії України, усі активи передано у власність держави.
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