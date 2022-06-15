Про це повідомляє Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Зазначається, що 15 червня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд справи про заборону Політичної партії "Соціалістична партія України".

За рішенням суду, діяльність партії заборонено, а всі кошти та активи, що належали їй, а також її обласним, міським, районним організація та первинним осередкам, передано у власність держави.

Нагадаємо, 14 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку було визнано проросійською

А 20 березня президент Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо"