Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала в 2022 році через Telegram-канал, де він періодично викладав фото позицій ЗСУ. Надалі зв’язок з агресором чоловік підтримував через месенджер.

Відомо, що крім даних про бойову авіацію чоловік передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

Для виконання розвідзавдань зловмисник виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об’єктами, а також розпитував людей.



"За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого куратора з ФСБ до 4 тис. грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця", - розповіли в СБУ.



При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з окупантами. Чоловікові оголошено про підозру в держзраді, йому загрожує довічне ув'язнення.