На Дніпропетровщині викрили шпигуна, який передавав ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ
СБУ на Дніпропетровщині затримала чоловіка, який збирав для ворога дані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їхнього базування
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зловмисником виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала в 2022 році через Telegram-канал, де він періодично викладав фото позицій ЗСУ. Надалі зв’язок з агресором чоловік підтримував через месенджер.
Відомо, що крім даних про бойову авіацію чоловік передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.
Для виконання розвідзавдань зловмисник виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об’єктами, а також розпитував людей.
"За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого куратора з ФСБ до 4 тис. грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця", - розповіли в СБУ.
При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з окупантами. Чоловікові оголошено про підозру в держзраді, йому загрожує довічне ув'язнення.
- Раніше СБУ затримала пособника окупантів, який малював для ворога схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті.
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