На Донбасі окупанти тричі порушили "тишу"
Протягом поточної доби, 30 серпня, на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Один з ворожих обстрілів зафіксовано поблизу Новозванівки. Окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Також неподалік населеного пункту Шуми окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, поблизу Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
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