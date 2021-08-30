Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією На Донбасі окупанти тричі порушили "тишу"

На Донбасі окупанти тричі порушили "тишу"

30 серпня, 2021 понедiлок
18:02
війна з Росією сепар

Протягом поточної доби, 30 серпня, на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Один з ворожих обстрілів зафіксовано поблизу Новозванівки. Окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також неподалік населеного пункту Шуми окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донбас
окупанти
ООС
Читайте також:
Роман Полянський
29 серпня, 2021 неділя
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
29 серпня, 2021 неділя
Оприлюднено фото розгромленої артударами Росії української військової бази в Авдіївці
ООС
29 серпня, 2021 неділя
Помер Герой України підполковник Олександр Петраківський
Київ
+26
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.8
    Купівля 26.8
    Продаж 27.04
  • EUR
    Купівля 31.46
    Продаж 31.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
30 серпня
19:17
вакцинація
ВООЗ: Вразливим групам необхідне третє COVID-щеплення
19:02
Після ДТП нардеп Трухін втік з України, його готуються оголосити у розшук Інтерполу, - політтехнолог
18:52
ДФС вручила підозри посадовцям Київпастрансу за розтрату 13 млн грн
18:41
Ігор Цвєтов
Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися та обійматись з росіянами на Паралімпіаді-2020
18:34
польська PGNiG
Польська PGNiG придбала контрольний пакет “Карпатгазвидобування”. Видобуватимуть газ на Львівщині
18:30
До Одеси доставили 133 евакуйованих із Афганістану, - Міграційна служба
18:29
Паулу Фонсека
Екстренер "Шахтаря" може очолити московський "Спартак"
18:24
Зеленський
Зеленський повезе до Байдена список українських полонених в ОРДЛО та окупованому Криму, - Денісова
18:08
Хорхе Мессі
Жодних образ на "Барселону". Тільки на деяких людей, - батько Мессі про трансфер сина в ПСЖ
18:06
Наталка Діденко
Дощі та послаблення спеки: Наталка Діденко про погоду в останній день літа
17:55
аеропорт Кабул
"Ісламська держава" взяла відповідальність за обстріл аеропорту Кабула
17:41
Пожежа на Луганщині
На Луганщині спалахнула лісова пожежа: вогонь локалізовано
17:40
Андрій Шевченко
В Узбекистані забажали, щоб Шевченко очолив їхню збірну
17:32
На Херсонщині в таборі раптово померла 15-річна дівчина
17:22
Ан-225 "Мрія"
Договір на 920 млн грн : "Антонов" замовив у "Мотор Січі" модернізацію двигунів для "Руслана" і "Мрії"
17:18
Заробляли по 25 тис. грн на день на вантажівках з "перегрузом": СБУ викрила патрульних на Херсонщині
17:15
побиття
У Чернівцях півсотні молодиків влаштували бійку під рестораном
17:12
У серпні площа земель по нових угодах з сільгоспділянками збільшилася втричі
17:00
Крим російські війська
В окупованому Криму побудують логістичний комплекс для Міноборони Росії за 17 млрд рублів
16:55
інтернет
Мінцифри оголосило додатковий етап подачі заявок на субвенцію для підключення сіл до інтернету
16:49
Цвєтов Ігор
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:48
Місяць
Британська компанія здійснить першу українську місію на Місяць у 2022 році
16:21
Андрій Мальований
Українців попередили про шахраїв: вимагають хабарі від імені Держекоінспекції
16:13
банк "Аркада"
Прокуратура направила до суду справу колишнього керівництва банку "Аркада"
16:08
Останці Сарматського моря”
Нищення національного парку на Тернопільщині. В СБУ розповіли подробиці
16:04
Військовий урядових сил Афганістану споглядає автівку, яка вибухнула в ході нічної атаки ісламістів в Кабулі
Удар США по авто з вибухівкою в Кабулі забрав життя родини з 9 осіб, - CNN
15:58
Google
Google Japan працює над додатком для бігунів з порушенням зору
15:54
вугілля
Україна має імпортувати близько 3,5 млн тонн вугілля для проходження зими, - глава Міненерго
15:53
гроза
Київ накриє гроза: оголошено штормове попередження
15:50
Молдова
Україна і Молдова посилять транспортне сполучення, - Кубраков
15:30
школа
Як працюватимуть школи Києва під час різних рівнів карантину: роз’яснення КМДА
15:07
У Києві в системі з поповнення е-квитків стався збій
15:04
грн
Збитки майже на 5 млн грн: на Харківщині чиновники привласнювали пенсії жителів ОРДЛО
14:54
Міністерство фінансів
Податкова амністія: Мінфін оприлюднив інструкції з проведення добровільного декларування
14:50
Дмитро Разумков
Разумков: Україна не буде мовчати на обстріли окупантів
14:42
школа каркнтин
"Найбільш катастрофічний збій в історії": ВООЗ закликала не закривати школи через COVID-обмеження
14:41
Доктор Амін-уль-Хак, екссоратник Бен Ладена
Соратника Бен Ладена по "Аль-Каїді" помітили в Афганістані
14:20
Фонд держмайна
"Велика приватизація": у Фонді держмайна назвали дату повторного аукціону з продажу ОГХК
14:20
поїзд
Загострення у зоні ООС: на Донбасі продовжили обмеження руху потягів до 3 вересня
14:13
вакцина
У вересні в Чехії почнеться вакцинація третьою дозою від коронавірусу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV