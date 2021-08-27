На Донбасі під час обстрілу окупантів загинув український військовий

Про це передає оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Сьогодні, 27 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісне з життям.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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