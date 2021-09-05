На Донбасі росіяни гатять з гранатометів, важко поранено українського воїна
Протягом минулої доби, 4 вересня 2021 року, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню
Про це йдеться у ранковому фронтвому зведенні, передає Еспресо.TV.
Росіяни та найманці відкривали вогонь по українським позиціям поблизу:
Старогнатівки - зі стрілецької зброї,
Золотого-3 - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
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Як наслідок, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.
"Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я - тяжкий", - зазначається у повідомленні.
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