На Донбасі росіяни гатять з гранатометів, важко поранено українського воїна

Про це йдеться у ранковому фронтвому зведенні, передає Еспресо.TV.



Росіяни та найманці відкривали вогонь по українським позиціям поблизу:



Старогнатівки - зі стрілецької зброї,



Золотого-3 - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



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Як наслідок, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.



"Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я - тяжкий", - зазначається у повідомленні.





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