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На Донбасі росіяни гатять з гранатометів, важко поранено українського воїна

5 вересня, 2021 неділя
09:37
війна з Росією

Протягом минулої доби, 4 вересня 2021 року, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню

Про це йдеться у ранковому фронтвому зведенні, передає Еспресо.TV

Росіяни та найманці відкривали вогонь по українським позиціям поблизу:

Старогнатівки - зі стрілецької зброї,

Золотого-3 - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Як наслідок, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

"Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я - тяжкий", - зазначається у повідомленні.


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