Після повернення Зеленського зі США змінять міністра оборони, - Юрій Бутусов

Про це передає Еспресо.TV.



"В Офісі президента розглядається низка кандидатур на посаду міністра оборони, сам президент Володимир Зеленський поки ще на якийсь кандидатурі не зупинився, але це має статися одразу після повернення зі США", - заявив Бутусов.



Найбільш вірогідними претендентами, як стверджує журналіст, наразі є народна депутатка від "Слуги народу", екскандидатка в мери Києва Ірина Верещук, а також голова "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.



Причиною ж імовірної відставки чинного міністра оборони України Андрія Тарана названо провал плану Зеленського з примирення із Росією на Донбасі.



"Зараз потрібен новий міністр, який буде не головою, що мовчить, а головою, що розмовляє", - зазначив Юрій Бутусов.



"Крім того, звільнення Тарана дозволить знову збити шлейф скандалів - кримінальні справи проти заступників міністра Халимона і Миронюка за розкрадання в армії, провал держоборонзамовлення і розвал оборонної промисловості протягом останніх двох років", - наголошується у повідомленні.





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