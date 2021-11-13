На Донбасі російські окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у facebook.

Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний.

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