На Донбасі російські окупанти поранили українського військового
У суботу, 13 листопада, внаслідок обстрілу російських окупантів, було поранено українського військового
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у facebook.
Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний.
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