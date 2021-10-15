На Донбасі у День захисника України окупанти тричі порушували "тишу"

Про це йдеться у зведенні Операції об'єднаних сил (ООС), опублікованому на Facebook.



"Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Упродовж минулої доби, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушували режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новолуганського позиції українських воїнів були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У районі Катеринівки противник відкрив вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.



За інформацією пресслужби, втрат серед військовослужбовців ООС немає.



У пресслужбі додали, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



Також зазначається, що станом на 7:00 ранку, 15 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb