На Донбасі у День захисника України окупанти тричі порушували "тишу"
На Донбасі окупанти у День захисника України тричі відкривали вогонь по українських позиціях, один раз - із забороненої зброї
Про це йдеться у зведенні Операції об'єднаних сил (ООС), опублікованому на Facebook.
"Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Упродовж минулої доби, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушували режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новолуганського позиції українських воїнів були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У районі Катеринівки противник відкрив вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
За інформацією пресслужби, втрат серед військовослужбовців ООС немає.
У пресслужбі додали, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Також зазначається, що станом на 7:00 ранку, 15 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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