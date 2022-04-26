На Донбасі українські воїни відбили 9 атак ворога, знищили 65 одиниць техніки і три БПЛА

Про це повідомляє штаб ООС.

"Упродовж поточної доби, 26 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправника та одну зенітну установку. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

У сусідньому оперативному районі, ОТУ "Схід", ЗСУ знищили більше 30 одиниць техніки та близько 100 російських загарбників

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