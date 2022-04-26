На Донбасі українські воїни відбили 9 атак ворога, знищили 65 одиниць техніки і три БПЛА
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю
Про це повідомляє штаб ООС.
"Упродовж поточної доби, 26 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправника та одну зенітну установку. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.
- У сусідньому оперативному районі, ОТУ "Схід", ЗСУ знищили більше 30 одиниць техніки та близько 100 російських загарбників
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.93
Купівля 30.93Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.03Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе