На Донбасі український військовий підірвався на міні
У зоні проведення ООС внаслідок підриву на міні отримав поранення український військовослужбовець
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Північ".
"Сьогодні, 21 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, - йдеться в повідомленні.
Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
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