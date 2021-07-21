На Донбасі український військовий підірвався на міні

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Північ".



"Сьогодні, 21 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, - йдеться в повідомленні.



Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.



На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

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