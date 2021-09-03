На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил.





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