На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"
З початку доби, 3 вересня, в зоні ООС не зафіксовано обстрілів з боку окупантів
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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