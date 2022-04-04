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Головна війна з Росією На Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 15 одиниць бронетехніки та 3 артилерійські системи, - штаб ООС

На Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 15 одиниць бронетехніки та 3 артилерійські системи, - штаб ООС

4 квітня, 2022 понедiлок
23:51
війна з Росією врожий танк

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю та завдають втрат російським окупантам

Про це повідомляє штаб ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, на Східному напрямку окупанти втратили до 30 солдатів, 2 танки, 2 гармати.

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Операція об'єднаних сил
Донбас
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