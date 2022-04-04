На Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 15 одиниць бронетехніки та 3 артилерійські системи, - штаб ООС

Про це повідомляє штаб ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Східному напрямку окупанти втратили до 30 солдатів, 2 танки, 2 гармати.

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