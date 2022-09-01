На Донеччині поліцейські евакуювали 6500 дітей

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Поліцейські Донеччини евакуювали 6500 хлопчиків і дівчат. За місяць вивезли з-під обстрілів понад 1900 багатодітних сімей і родин, що опинилися в складних обставинах. Усі діти отримали житло в більш безпечних регіонах України або за кордоном та можливість навчатися. Щоб заспокоїти малечу під час евакуації, поліцейські беруть із собою таксенятко Рема. Граючись із песиком, діти відволікаються від суму за домівкою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова міської військової адміністрації Словʼянська Вадим Лях розповів, що активність виїзду збільшується лише після потужних обстрілів міста

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb