Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 4 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - на станції Майорськ у Зайцевому. Ще 6 людей отримали поранення. Крім того, у Святогірську в ході ексгумації було виявлено тіла 4 убитих цивільних", - наголосив він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

3 жовтня росіяни вбили на Донеччині одного мирного мешканця, ще двох поранили.

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