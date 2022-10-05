На Донеччині 4 жовтня росіяни вбили одну людину, ще 6 поранили
У Донецькій області 4 жовтня окупанти вбили одного цивільного, поранили 6. У Святогірську ексгумували тіла 4 загиблих
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 4 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - на станції Майорськ у Зайцевому. Ще 6 людей отримали поранення. Крім того, у Святогірську в ході ексгумації було виявлено тіла 4 убитих цивільних", - наголосив він.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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