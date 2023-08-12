На Донеччині через обстріл РФ пошкоджено газопровід

Про це повідомляє Міненерго.

"Вибуховою хвилею пошкоджено газопровід у Донецькій області. Стався витік газу, який вдалося локалізувати. Через падіння тиску в газопроводі були тимчасово відключені побутові споживачі", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, через ворожий терор без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Наслідки негоди

Зазначається, що внаслідок грозового шторму знеструмлені 127 населених пунктів у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Донецькій областях. З них найбільше, 71 населений пункт, у Сумській області.

"Ремонтні роботи з відновлення постачання електроенергії тривають", - додали у повідомленні.