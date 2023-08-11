Армія РФ артилерією вдарила по Єлизаветівці на Донеччині: є загибла та поранений

Про це повідомила представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко, пише Суспільне Донбас.

"11 серпня 2023 року, станом на 19:00, війська РФ здійснили, ймовірно, з артилерійської зброї, обстріл села Єлизаветівка Мар'їнської міської громади Покровського району", - йдеться у повідомленні.

У результаті влучання снаряда на територію приватного домоволодіння загинула 70-річна жінка. Її чоловік 76 років отримав мінно-вибухову травму й осколкові поранення.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).