Армія РФ артилерією вдарила по Єлизаветівці на Донеччині: є загибла та поранений
У п'ятницю, 11 серпня, російські терористи обстріляли Єлизаветівку Мар'їнської громади Донецької області. Унаслідок цього загинула жінка та поранений чоловік
Про це повідомила представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко, пише Суспільне Донбас.
"11 серпня 2023 року, станом на 19:00, війська РФ здійснили, ймовірно, з артилерійської зброї, обстріл села Єлизаветівка Мар'їнської міської громади Покровського району", - йдеться у повідомленні.
У результаті влучання снаряда на територію приватного домоволодіння загинула 70-річна жінка. Її чоловік 76 років отримав мінно-вибухову травму й осколкові поранення.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
- У середу, 9 серпня, російська армія зі ствольної артилерії обстріляла село Миколаївка Костянтинівської громади Донецької області, внаслідок чого поранено трьох селян.
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