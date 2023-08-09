Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

За попереднім даними, що обстріл відбувся зі ствольної артилерії приблизно о 09:20.



Від вибухів постраждали троє селян віком від 53 до 57 років. Чоловіка та одну з жінок російська атака застала в крамниці, ще одну жительку - у власному будинку.



Постраждалі отримали мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості. Парамедики надали їм первинну допомогу на місці події та згодом відвезли до лікарні.

Крім цього, від влучань російських снарядів пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та торговельний об’єкт.