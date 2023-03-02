На Донеччині минулої доби російські війська убили мирного жителя, п'ятеро поранені
За добу 1 березня унаслідок дій російського війська на території Донецької області загинув мирний житель, п'ятеро зазнали поранень
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Учора рашисти убили жителя міста Бахмут Донецької області. Також там постраждала ще одна людина.
Четверо українців на території Донецької області дістали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема двоє в Авдіївці та один мирний мешканець міста Часів Яр.
Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло щонайменше 1392 українці, ще 3114 зазнали поранень.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.
- Удень 1 березня російські окупанти обстріляли Часів Яр Донецької області, внаслідок чого дістала поранення літня жінка.
- Крім того, від російських обстрілів постраждала школа.
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