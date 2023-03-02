Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Учора рашисти убили жителя міста Бахмут Донецької області. Також там постраждала ще одна людина.

Четверо українців на території Донецької області дістали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема двоє в Авдіївці та один мирний мешканець міста Часів Яр.

Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло щонайменше 1392 українці, ще 3114 зазнали поранень.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.