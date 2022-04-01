На Донеччині офіційно заборонили торгівлю алкоголем, - голова ОВА
На Донеччині офіційно заборонили продаж алкогольних напоїв на час воєнного стану в Україні
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За попередньої інформацією, відповідне розпорядження підписав начальник штабу — перший заступник Командувача об'єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко.
"Заборона на продаж алкоголю допоможе покращити стан громадської безпеки та порядку в області. Це — важливий елемент протистояння ворогу. Прошу всіх поставитися з розумінням. Алкоголь зараз — це невиправданий ризик для кожної окремої людини та суспільства в цілому", - коментує Кириленко.
Як відомо, контроль за виконанням розпорядження належить місцевим військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування.
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