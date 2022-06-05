На Донеччині окупанти пошкодили або зруйнували 43 релігійні споруди за час повномасштабної війни
На Донеччині з 24 лютого окупанти пошкодили або зруйнували щонайменше 43 релігійні споруди, більшість із яких належала до УПЦ МП
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"Всього по області росіяни зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди - абсолютна більшість із них належала до московського патріархату", - наголосив він.
Зокрема, 4 червня внаслідок російського обстрілу Святогірська згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври. В самому місті, де розташовані три пам’ятки архітектури і культури, окупанти пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити та два корпуси келій Святогірської лаври, убивши чотирьох монахів.
"Це - цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури. Росія має бути зупинена - інакше під загрозою опиниться культура решти європейських народів!" - наголосив Павло Кириленко.
- 8 травня окупанти повністю зруйнували скит Святогірської лаври на Донеччині.
- 4 червня від російського обстрілу загорівся дерев'яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври УПЦ МП.
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