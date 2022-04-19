На Донеччині окупанти спробували піти в наступ біля Авдіївки, але ЗСУ їх зупинили, а внаслідок обстрілів загинула людина, пошкоджено будинки й водогін, - очільник ОВА
Росіяни обстрілюють Мар'їнський, Очеретинський і Авдіївський напрямки, унаслідок чого загинула цивільна людина, пошкоджено кілька будинків, знеструмлено села та перебито газогін
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росіяни продовжують постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках", - зазначив він.
В Очеретинській громаді знеструмлено кілька сіл, а відновити електропостачання зараз немає можливості.
"Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували піти в наступ - обидві спроби зупинили Збройні сили України. Внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна особа, пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін", - розповів Павло Кириленко.
Обстріли також тривають у Мар'їнській і Торецькій громаді. У Торецьку проводять евакуацію цивільних і завозять гуманітарну допомогу. Відповідальні служби відновлюють електро- й газопостачання.
"Ситуація на фронті складна, але контрольована. Всі злочини російської армії ретельно документуємо!" - наголосив очільник ОВА.
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