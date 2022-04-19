На Донеччині окупанти спробували піти в наступ біля Авдіївки, але ЗСУ їх зупинили, а внаслідок обстрілів загинула людина, пошкоджено будинки й водогін, - очільник ОВА

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



"Росіяни продовжують постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках", - зазначив він.





В Очеретинській громаді знеструмлено кілька сіл, а відновити електропостачання зараз немає можливості.





"Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували піти в наступ - обидві спроби зупинили Збройні сили України. Внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна особа, пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін", - розповів Павло Кириленко.



Обстріли також тривають у Мар'їнській і Торецькій громаді. У Торецьку проводять евакуацію цивільних і завозять гуманітарну допомогу. Відповідальні служби відновлюють електро- й газопостачання.





"Ситуація на фронті складна, але контрольована. Всі злочини російської армії ретельно документуємо!" - наголосив очільник ОВА.

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