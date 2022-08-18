На Донеччині окупанти за добу вбили 3 цивільних, іще 6 поранили
На Донеччині 17 серпня росіяни вбили трьох цивільних, поранили 6. Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі встановити не можна
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 17 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще 6 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- 16 серпня на Донеччині росіяни вбили двох цивільних, іще 7 поранили.
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