Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 17 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще 6 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

16 серпня на Донеччині росіяни вбили двох цивільних, іще 7 поранили.

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