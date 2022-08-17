Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 16 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Зайцевому. Ще 7 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі неможливо встановити.

15 серпня на Донеччині росіяни вбили одного мирного жителя в Костянтинівці, ще дві людини отримали поранення.

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