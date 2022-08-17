На Донеччині росіяни вбили двох мирних мешканців і поранили ще 7
На Донеччині 16 серпня росіяни вбили двох цивільних, іще 7 поранили. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 16 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Зайцевому. Ще 7 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі неможливо встановити.
- 15 серпня на Донеччині росіяни вбили одного мирного жителя в Костянтинівці, ще дві людини отримали поранення.
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