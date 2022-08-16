За 15 серпня росіяни вбили одного та поранили ще двох мирних жителів Донеччини
За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя у Костянтинівці, ще 2 людини отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.
Загальне число вбитих жителів Донеччини з часу повномасштабного вторгнення становить – 734 людини. Також 1905 людей було поранено.
Павло Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Евакуація з Маріуполя на підконтрольну Україні територію відбувається у дуже складних умовах.
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