За 15 серпня росіяни вбили одного та поранили ще двох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.

Загальне число вбитих жителів Донеччини з часу повномасштабного вторгнення становить – 734 людини. Також 1905 людей було поранено.

Павло Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.