На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних, іще 6 поранили
На Донеччині 15 вересня росіяни вбили 5 мирних мешканців, поранили ще 6. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 15 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Селидовому, Красногорівці, Мар'їнці, Соледарі та Бахмуті. Ще 6 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- 14 вересня на Донеччині окупанти вбили двох цивільних, ще 13 поранили.
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