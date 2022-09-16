Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 15 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Селидовому, Красногорівці, Мар'їнці, Соледарі та Бахмуті. Ще 6 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

14 вересня на Донеччині окупанти вбили двох цивільних, ще 13 поранили.

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