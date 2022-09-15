На Донеччині росіяни протягом доби вбили двох мирних мешканців і поранили ще 13
На Донеччині 14 вересня окупанти вбили двох цивільних, ще 13 поранили. Кількість жертв у Маріуполі й Волновасі поки встановити неможливо
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 14 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Долині. Ще 13 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - наголосив він.
Зокрема, у Бахмуті поранення отримали 7 людей, у Курдюмівці - 2. По одному постраждалому зафіксували в Красногорівці, Мирнограді, Миколаївці та Пречистівці.
Загалом за час повномасштабної війни росіяни вбили 846 мешканців Донеччини та поранили ще 2118.
- 14 вересня, попри контрнаступ ЗСУ на східному фронті, російські війська продовжили наземні атаки по всій Донеччині.
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