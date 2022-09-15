Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 14 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Долині. Ще 13 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - наголосив він.

Зокрема, у Бахмуті поранення отримали 7 людей, у Курдюмівці - 2. По одному постраждалому зафіксували в Красногорівці, Мирнограді, Миколаївці та Пречистівці.

Загалом за час повномасштабної війни росіяни вбили 846 мешканців Донеччини та поранили ще 2118.

14 вересня, попри контрнаступ ЗСУ на східному фронті, російські війська продовжили наземні атаки по всій Донеччині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb