На Донеччині окупанти за добу вбили трьох цивільних, іще двох поранили
На Донеччині 26 жовтня російські загарбники вбили трьох мешканців Бахмута, ще двох цивільних поранили
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 26 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами - у Бахмуті. Ще 2 людини за вчора отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі поки неможливо встановити.
- 25 жовтня загарбники вбили одного цивільного мешканця Донеччини, поранили чотирьох. Знайдено тіла ще чотирьох загиблих під час окупації.
- 26 жовтня речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко повідомила, що вся лінія фронту на Донеччині перебуває під обстрілами.
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