Донеччина під обстрілами: ворог гатить по Авдіївці, Красногорівці, Мар'їнці, Дружківці, - речниця ОВА Ігнатченко
Речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко повідомила, що вся лінія фронту на Донеччині перебуває під обстрілами
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Оперативна ситуація стабільно напружена. Сьогодні вночі було здійснено ракетного удару по місту Дружківка. Дружківка не є містом, яке наближено до лінії фронту, але рашисти поцілили сюди ракетою й зруйнували навчальний заклад та пошкодили кілька багатоповерхівок. Було обстріляно Бахмут. Під обстрілами перебуває Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Дружківка", - зазначила Ігнатченко.
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