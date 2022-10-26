Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Оперативна ситуація стабільно напружена. Сьогодні вночі було здійснено ракетного удару по місту Дружківка. Дружківка не є містом, яке наближено до лінії фронту, але рашисти поцілили сюди ракетою й зруйнували навчальний заклад та пошкодили кілька багатоповерхівок. Було обстріляно Бахмут. Під обстрілами перебуває Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Дружківка", - зазначила Ігнатченко.

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Іванграда, Бахмута, Бахмутського, Соледара, Курдюмівки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського та Тернової

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