Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

"Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - пишуть у Генштабі.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них - місто Дніпро й область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотників по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Старикове, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також задіяв ударні БпЛА;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Старикове, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також задіяв ударні БпЛА; на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;

– з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснив обстріли позицій Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 20 вильотів БпЛА різних типів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

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