На Донеччині окупанти застосували фосфорні снаряди й поранили 11 мирних мешканців, зокрема 4 дітей, - ОВА

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



За його словами, у ніч на 31 березня россіяни продовжили обстрілювати центральну частину Донеччини.



"У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини", - зазначив Павло Кириленко.



Уранці 31 березня росіяни обстріляли Очеретинську громаду й поранили двох місцевих мешканців.



"Продовжуємо підвозити питну воду та харчі до прифронтових населених пунктів. Усіх охочих - евакуюємо. Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація - це тимчасово. Найважливіше зараз - зберегти життя" - наголосив голова Донецької ОВА.

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