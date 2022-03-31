На Донеччині окупанти застосували фосфорні снаряди й поранили 11 мирних мешканців, зокрема 4 дітей, - ОВА
У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці на Донеччині росіяни використали фосфорні снаряди, поранили 11 мирних жителів, зокрема 4 дітей, а в Очеретинській громаді від обстрілів постраждали дві людини
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, у ніч на 31 березня россіяни продовжили обстрілювати центральну частину Донеччини.
"У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини", - зазначив Павло Кириленко.
Уранці 31 березня росіяни обстріляли Очеретинську громаду й поранили двох місцевих мешканців.
"Продовжуємо підвозити питну воду та харчі до прифронтових населених пунктів. Усіх охочих - евакуюємо. Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація - це тимчасово. Найважливіше зараз - зберегти життя" - наголосив голова Донецької ОВА.
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