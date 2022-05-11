На Донеччині окупанти знищили 45 цивільних об'єктів за добу, є загиблі й поранені

Про це повідомила Нацполіція в телеграмі.

"На Донеччині за добу росіяни зруйнували 45 цивільних об’єктів – є загиблі та поранені. Окупанти обстріляли 5 населених пунктів. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємство, адмінбудівля, об’єкти життєзабезпечення", - ідеться в заяві.

За добу росіяни відкривали вогонь по Маріуполю, Авдіївці, Сіверську, Бахмуту, Костянтинівці. Окупанти відкривали вогонь по цивільних мешканцях із авіації, танків, важкої артилерії. Поліція розпочала розслідування щодо порушення росіянами законів і звичаїв війни.

10 травня на Донеччині росіяни вбили трьох мирних українців, ще троє отримали поранення.

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