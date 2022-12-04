На Донеччині окупанти зруйнували 29 цивільних об'єктів: житловий фонд, фабрику, машинобудівний завод та СТО
У Донецькій області поліція задокументувала наслідки ворожих атак 12 населених пунктів, уражено цивільну інфраструктуру
Про це Національна поліція України повідомила 4 грудня 2022 року.
У Донецькій області поліція зафіксувала наслідки обстрілів армії РФ у 12 населених пунктах. Окупанти уразили такі міста як Авдіївка, Торецьк, Соледар, Українськ, Краматорськ, Часів Яр. А також смт Велика Новосілка, села Берестки, Вовченка, Кам’янка, Первомайське та Карлівка.
"Армія Росії поранила цивільних мешканців, зруйнувала та пошкодила помешкання людей, об'єкти цивільної інфраструктури", - мовиться в тексті пресслужби.
Правоохоронці інформують про руйнацію та пошкодження 29 цивільних об‘єктів – 15 житлових будинків, приміщення фабрики, машинобудівний завод, вагон, котельню, СТО, автоцистерни, ринок, магазин, господарчі споруди, гаражі.
"Внаслідок ворожих атак є поранені в Соледарі, Часів Ярі, Великій Новосілці та Первомайському", - наголошують у поліції.
- Нагадаємо, 3 грудня військові РФ завдали 10 ракетних та 16 авіаційних ударів, також здійснили понад 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ й містах і селах на лінії зіткнення.
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