На Донеччині поліцейський продавав криміналітету зброю із зони ООС
СБУ затримали поліцейського, який торгував зброєю та боєприпасами з району проведення ООС
Про це передає пресслужба СБУ.
"Співробітники СБУ викрили поліцейського патрульної служби полку спецпризначення "Київ" та його спільника, які торгували зброєю та боєприпасами з району проведення ООС", - йдеться в повідомленні.
Наразі обом зловмисникам повідомлено підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
За даними слідства, поліцейський Нацполу, який був відряджений у район проведення ООС для проходження служби, організував незаконний збут зброї, набоїв та вибухівки по всій території України. Разом зі своїм спільником вони продавали "товар" представникам криміналітету.
Зброю та боєприпаси зловмисники зберігали у приватних гаражних приміщеннях м. Краматорськ Донецької області.
Правоохоронці затримали обох зловмисників у Краматорську, одразу після чергового збуту зброї.
Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:
- 61 гранату;
- 4 міни, різної модифікації;
- майже 13 кг вибухових речовин;
- 30 підривачів;
- 38 реактивних набоїв та димових гранат/мін;
- понад 10 600 набоїв різного калібру;
- пістолети-кулемети, карабіни.
У рамках кримінального провадження триває досудове розслідування.
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