На Донеччині послаблюють комендантську годину
Від 4 липня в Донецькій області тривалість комендантської години зменшується з 22:00 до 04:00
Про це інформує в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - написав Кириленко.
Очільник Донеччини закликав відповідально ставитися до цих обмежень та не порушувати правила комендантської години: "Це питання особистої та громадської безпеки".
- З 23 травня комендантська година у Донецькій області діяла з 21:00 до 05:00.
- У ніч на 1 липня у центрі Броварів бійці одного з добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ) відкрили вогонь по порушнику комендантської години.
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