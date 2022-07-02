Про це інформує в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - написав Кириленко.

Очільник Донеччини закликав відповідально ставитися до цих обмежень та не порушувати правила комендантської години: "Це питання особистої та громадської безпеки".

З 23 травня комендантська година у Донецькій області діяла з 21:00 до 05:00.

У ніч на 1 липня у центрі Броварів бійці одного з добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ) відкрили вогонь по порушнику комендантської години.

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