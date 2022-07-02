У Броварах прострелили ноги порушнику комендантської години. Той тікав від Тероборони і був у розшуку, - ЗМІ
У центрі Броварів бійці одного з добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ) відкрили вогонь по порушнику комендантської години
Про це повідомили в Трибуні Бровари.
Повідомляється, що подія трапилась у ніч на 1 липня на бульварі Незалежності. Члени місцевого ДФГТ патрулювали центральну частину вулиці та побачили групу осіб, які під час комендантської години в громадському місці розпивали спиртні напої. Під час перевірки документів один із порушників почав тікати і не зупинився на вимогу представника ДФГН. Через це представник ДФГТ вистрілив у його бік із автомата Калашникова та поцілив у ногу.
Згодом правоохоронці з’ясували, що "втікач" перебував у розшуку за крадіжку.
Як заявив виданню в.о. заступника директора з медичної частини хірургічного профілю ББКЛ Володимир Андрієць, через вогнепальне поранення 34-річний постраждалий отримав переломи стегна та гомілки. Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні броварської лікарні.
Бійцю добровольчого формування територіальної громади оголосили підозру за ч. 2 ст. 15 ("Замах на вчинення кримінального правопорушення") та ч. 1 ст. 118 ("Замах на вчинення кримінального правопорушення") КК України.
"Він підозрюється в закінченому замаху на навмисне вбивство з перевищенням заходів для затримання особи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 118 КК України", – повідомили "Трибуні-Бровари" в Броварському районному управлінні поліції.
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