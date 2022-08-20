На Донеччині росіяни минулої доби вбили 7 цивільних, поранили ще 13
На Донеччині 19 серпня окупанти вбили 7 цивільних, поранили 13. Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі встановити не можна
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі неможливо встановити.
- 18 серпня на Донеччині окупанти вбили 5 цивільних, іще 10 поранили.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.22
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе