Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі неможливо встановити.

18 серпня на Донеччині окупанти вбили 5 цивільних, іще 10 поранили.

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