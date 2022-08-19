Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Дружбі, 1 у Зеленопіллі та 1 у Первомайському. Ще 10 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

17 серпня на Донеччині росіяни обстріляли 40 будинків, підприємство, школу, виправну колонію, убили трьох цивільних, поранили шістьох.

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