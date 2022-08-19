На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 10
На Донеччині 18 серпня окупанти вбили 5 цивільних, іще 10 поранили. Точна кількіть жертв у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Дружбі, 1 у Зеленопіллі та 1 у Первомайському. Ще 10 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- 17 серпня на Донеччині росіяни обстріляли 40 будинків, підприємство, школу, виправну колонію, убили трьох цивільних, поранили шістьох.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.31
Купівля 39.31Продаж 40.14
-
EUR
Купівля 39.74Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе