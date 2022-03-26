На Донеччині росіяни обстріляли 13 населених пунктів, убили 10-річного хлопчика та поранили ще одну дитину, - Нацполіція

Про це повідомила Нацполіція Донеччини.



"За добу (25 березня, - ред.) обстрілів росіян зазнали 13 населених пунктів. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 67 цивільних об’єктів, серед яких житлові будинки, крамниця, кафе, адмінбудівлі", - заявили правоохронці.



Упродовж 25 березня найсильніші обстріли на Донеччині були в Маріуполі, Мар’їнці, Красногорівці, Авдіївці, Краматорську, Бахмуті, Покровську, Часовому Ярі, Катеринівці, Новобахмутівці, Орлівці, Максимільянівці, Пісках.



Росіяни обстрілювали мирних мешканців із "Градів" і артилерії. Унаслідок цього в Максимільянівці загинув 10 річний хлопчик. Також окупанти поранили одну дитину. Крім того, вони завдали удару по житловому сектору та зруйнували понад 45 приватних будинків.



Зранку 26 березня триває обстріл Авдіївки.



Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.



"Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами - ворог розстрілює цивільні авто. Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101. Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт. Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Поліція залишається на варті безпеки", - додали правоохоронці.



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