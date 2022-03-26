Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією На Донеччині росіяни обстріляли 13 населених пунктів, убили 10-річного хлопчика та поранили ще одну дитину, - Нацполіція

На Донеччині росіяни обстріляли 13 населених пунктів, убили 10-річного хлопчика та поранили ще одну дитину, - Нацполіція

26 березня, 2022 субота
11:16

25 березня на Донеччині окупанти обстріляли щонайменше 67 цивільних об'єктів, убили дитину та зруйнували понад 45 приватних будинків

Про це повідомила Нацполіція Донеччини.

"За добу (25 березня, - ред.) обстрілів росіян зазнали 13 населених пунктів. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 67 цивільних об’єктів, серед яких житлові будинки, крамниця, кафе, адмінбудівлі", - заявили правоохронці.

Упродовж 25 березня найсильніші обстріли на Донеччині були в Маріуполі, Мар’їнці, Красногорівці, Авдіївці, Краматорську, Бахмуті, Покровську, Часовому Ярі, Катеринівці, Новобахмутівці, Орлівці, Максимільянівці, Пісках. 

Росіяни обстрілювали мирних мешканців із "Градів" і артилерії. Унаслідок цього в Максимільянівці загинув 10 річний хлопчик. Також окупанти поранили одну дитину. Крім того, вони завдали удару по житловому сектору та зруйнували понад 45 приватних будинків. 

Зранку 26 березня триває обстріл Авдіївки.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. 

"Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами - ворог розстрілює цивільні авто. Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101. Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт. Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.
Поліція залишається на варті безпеки", - додали правоохоронці.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
діти
населені пункти
поліція
постраждалі
будинки
загиблі
росіяни
Донеччина
окупанти
обстріли
артилерія
Гради
Читайте також:
Пентагон
25 березня, 2022 п'ятниця
Росія стає тягарем для Китаю після вторгнення в Україну, - Пентагон
окупанти з рф
24 березня, 2022 четвер
Ворог супроводжує колони техніки гелікоптерами – голова Сумської ОВА
24 березня, 2022 четвер
"Миколаїв дає жару, орки відступають, хочуть закріпитись на позиціях, проте в них це погано виходить": радниця патронатної служби начальника миколаївської ОВА
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.19
    Продаж 33.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 березня
11:41
Віктор Маруняк
На Херсонщині рашисти катують старосту села Стара Збур'ївка. Обіцяють йому 20 років в'язниці "з законами Росії"
11:40
На Чернігівщині окупанти вчергове обстріляли житлові квартали та цивільну інфраструктуру, - МВС
11:38
Комендантська година
У Києві та області до ранку 28 березня запроваджено посилену комендантську годину
11:29
список бурятів, які воюють проти України
Українська розвідка оприлюднила список бурятів, які воюють проти України
11:25
Ашан, Росія
Кулеба закликав бойкотувати мережу супермаркетів "Ашан", яка "спонсорує російські звірства в Україні"
11:18
Супутникові термінали Starlink атакували російські хакери
11:04
евакуація
На 26 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів на Донеччині, Луганщині та Київщині, - Верещук
10:54
У чотирьох районах Києва 26 березня працюють сім мініярмарків
10:52
Ексклюзив
Миротворців в Україну можуть ввести окремі країни-члени НАТО, - польський дипломат
10:49
Порошенко
Порошенко: Заморожені сотні мільярдів Росії мають піти на повоєнне відновлення української економіки
10:41
проукраїнський мітинг в Славутичі
Окупанти вторглися в Славутич, захопили лікарню та викрали мера, – голова Київської ОВА
10:36
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Основна помилка уряду: ми не даємо розуміння, що буде з економікою після воєнного стану, — економістка Ніна Южаніна
10:35
втрати ворога
Окупанти втратили близько 16400 військових, 1640 бронемашин, 575 танків, 127 вертольотів і 117 літаків, - Генштаб ЗСУ
10:19
"Побачити Мощун і померти": ЗСУ влаштували котел окупантам, які намагались увійти до Києва, та знищили їх
10:14
Анхель Ді Марія та Ліонель Мессі
Аргентинський футболіст ПСЖ оголосив про завершення кар'єри у збірній
10:11
славутич
Попри танки на околицях Славутича, на мітинг за Україну на головну площу міста виходить дедалі більше жителів
10:10
Укрзалізниця
Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів із Краматорська на 26 березня
09:59
ЦНАП
У Києві ЦНАПи відновлюють роботу з 28 березня
09:49
обстріл школа
Росіяни пошкодили 570 українських закладів освіти, 73 з яких зруйнували повністю, - ювенальні прокурори
09:48
Тейлор Хокінс
Під час гастролей помер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокінс
09:29
Ексклюзив
ЗСУ
"Ми будемо битись до останнього клаптика нашої землі й ніколи не визнаємо Крим чи Херсон, чи будь-яке інше місто не українським": боєць ЗСУ про ситуацію на Півдні
09:25
Ексклюзив
Мінус шість російських генералів, – військовий експерт
09:19
обстріли цивільних
Росія далі бомбитиме міста, щоб деморалізувати українські сили, – Міноборони Великої Британії
09:16
Ексклюзив
ЧАЕС
МАГАТЕ повинно взяти ситуацію з захопленням ЧАЕС ТА ЗАЕС під свій контроль, щоб уникнути катастрофи, - Костенко
09:10
знищений російський літак
У Генштабі показали ще один знищений російський літак, який "прикрасив" українські поля
09:02
російські військові
Генштаб ЗС РФ змінив риторику щодо мети повномасштабної війни проти України, - Центр при РНБО
08:48
війна діти
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло щонайменше 136 дітей
08:47
Ексклюзив
економіка
Українська економіка зупиниться, якщо всі перестануть робити платежі та платити податки, – виконавчий директор аналітичного центру Case-Україна
08:43
окупанти
У Запорізькій області окупанти схиляють українців до колабораціонізму, полюють на тих, хто не підкоряється їм, і погрожують журналістам, - ОВА
08:28
Ексклюзив
окупанти
Російські окупанти будуть зосереджуватися на Півдні й Сході України, аби захопити більше території та використовувати це на перемовинах, - Казарін
08:17
Микола Княжицький
"Супутникові тарілки рятують міста від капітуляції": Княжицький порадив громадянам установити супутникові тарілки й налаштувати українські канали
08:00
російська армія
Провести мобілізацію для росії є проблематично – Генштаб ЗСУ
07:53
Сергій Гайдай
На Луганщині окупанти прагнуть влаштувати голодомор й обстрілюють продовольчі склади, - Гайдай
07:34
Ексклюзив
НАТО УКРАЇНА
Максим Розумний: НАТО – вибір без варіантів
07:29
російські окупанти
Окупанти розгорнули майже всі підрозділи Росгвардії, що дислокувалися в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі й Донеччині, для придушення спротиву мешканців і намагаються активізувати диверсії в Києві, - Генштаб ЗСУ
07:17
Газпром
Європа об'єднається в закупівлі енергії та газу, щоб знищити вплив Кремля
06:51
Матеуш Моравецький
Дедалі більше членів НАТО виступають за миротворчу місію в Україні, - Моравецький
06:28
Андрій Цаплієнко
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко отримав поранення на Чернігівщині
06:25
Ліки
Аптеки України стали отримувати нову партію L-тироксину для лікування щитовидної залози
06:13
ООС ЗСУ
Захисники Донбасу відбили 9 атак, знищили 3 літаки, майже 40 одиниць техніки та 170 ворогів, - ООС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV