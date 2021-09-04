На Донеччині росіяни поранили захисника України неподалік від Старогнатівки

Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні, передає Еспресо.TV.



Окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.



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Як наслідок, "один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення".



"Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий", - зазначає пресслужба ООС.





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