На Донеччині росіяни поранили захисника України неподалік від Старогнатівки
Станом на 7 годину ранку, 4 вересня 2021 року, зафіксовано обстріл позицій українських сил в напрямку Старогнатівки, що поблизу Волновахи
Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні, передає Еспресо.TV.
Окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
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Як наслідок, "один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення".
"Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий", - зазначає пресслужба ООС.
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