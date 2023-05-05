На Донеччині росіяни убили двох мирних жителів, п'ятеро поранені
За минулу добу, 4 травня, унаслідок дій російських військових загинуло щонайменше двоє мирних жителів Донецької області, п'ятеро зазнали уражень
Про це інформує начальник ОВА Павло Кириленко.
За 4 травня росіяни вбили двох людей у Донецькій області. Один мирний житель загинув у місті Бахмут.
У селищі Нью-Йорк Бахмутського району убитий українець, троє поранені.
Також у селі Миколаївка Краматорського району та місті Торецьк Бахмутського району зазнали уражень по одному жителю.
Загалом на Донеччині від рук російської армії загинула щонайменше 1491 людина, 3474 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив очільник області.
- Окупанти вкотре масовано обстріляли Україну в ніч на 4 травня.
- У ніч на 4 травня російські окупанти вдарили по теплоелектростанції на Донеччині. Відомо, що знеструмленими станом на ранок залишаються дві шахти у Торецьку.
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