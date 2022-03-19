На Донеччині росіяни за добу обстріляли щонайменше 37 цивільних об'єктів і вбили десятки мешканців, - МВС

Про це повідомили в МВС.



"За минулу добу обстрілів з боку росіян зазнали вісім населених пунктів. Пошкоджено щонайменше 37 житлових будинків і об’єктів інфраструктури", - зазначили правоохронці.



Унаслідок російських обстрілів - десятки загиблих та поранених цивільних мешканців. Зокрема, постраждали діти.

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