На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 16
На Донеччині 13 вересня окупанти вбили 5 цивільних, іще 16 дістали поранення. Точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті. Ще 16 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну загарбники вбили 844 мирних мешканців Донеччини, а поранили ще 2105.
- 13 вересня на Донеччині росіяни вбили 5 цивільних і поранили 10.
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