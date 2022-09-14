Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті. Ще 16 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну загарбники вбили 844 мирних мешканців Донеччини, а поранили ще 2105.

13 вересня на Донеччині росіяни вбили 5 цивільних і поранили 10.

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