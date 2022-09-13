Кількість вбитих цивільних на Донеччині за час повномасштабного вторгнення Росії зросла до 839 людей
За час повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська вбили на Донеччині 839 цивільних, 2089 людей - поранені
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Станом на 12 вересня Росія вбила ще п'ятьох людей в Донецькій області: трьох у Вугледарі, одну в Георгіївці та одну в Слов'янську. Також десятеро людей отримали поранення.
Так, кількість загиблих цивільних за час повномасштабної війни зросла до 839 людей. Кількість поранених - до 2089 людей.
Ці цифри не є остаточними, оскільки наразі неможливо встановити кількість постраждалих на території Маріуполя та Волновахи.
- 12 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили село Богородичне на Донеччині.
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