Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Станом на 12 вересня Росія вбила ще п'ятьох людей в Донецькій області: трьох у Вугледарі, одну в Георгіївці та одну в Слов'янську. Також десятеро людей отримали поранення.

Так, кількість загиблих цивільних за час повномасштабної війни зросла до 839 людей. Кількість поранених - до 2089 людей.

Ці цифри не є остаточними, оскільки наразі неможливо встановити кількість постраждалих на території Маріуполя та Волновахи.

12 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили село Богородичне на Донеччині.