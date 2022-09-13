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Кількість вбитих цивільних на Донеччині за час повномасштабного вторгнення Росії зросла до 839 людей

13 вересня, 2022 вiвторок
09:18
війна з Росією Часів Яр, Донеччина

За час повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська вбили на Донеччині 839 цивільних, 2089 людей - поранені

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Станом на 12 вересня Росія вбила ще п'ятьох людей в Донецькій області: трьох у Вугледарі, одну в Георгіївці та одну в Слов'янську. Також десятеро людей отримали поранення.

Так, кількість загиблих цивільних за час повномасштабної війни зросла до 839 людей. Кількість поранених - до 2089 людей.

Ці цифри не є остаточними, оскільки наразі неможливо встановити кількість постраждалих на території Маріуполя та Волновахи.

  • 12 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили село Богородичне на Донеччині.

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