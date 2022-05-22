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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині та Луганщині відбито дев’ять атак російських окупантів, ворог зазнав збитків у техніці, – Генштаб ЗСУ

На Донеччині та Луганщині відбито дев’ять атак російських окупантів, ворог зазнав збитків у техніці, – Генштаб ЗСУ

22 травня, 2022 неділя
07:31
війна з Росією знищена техніка окупантів

За 21 травня на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили дев’ять атак ворога, знищили п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової техніки та два автомобілі. ППО уразили БпЛА "Орлан-10" та збили дві крилаті ракети, а ударна авіація знищила дванадцять одиниць російської військової техніки

Про це інформує на сторінці у фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі у прикордонних районах Гомельської області розгортають додаткову радіоелектронну розвідку. Є загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку армія РФ продовжує обстрілювати населених пунктів та інфраструктуру в Сумській та Чернігівський областях. Минулої доби окупанти вели вогонь поблизу населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї.

На Слобожанському напрямку ворог, зі складу 6 армії Західного округу та балтійського флоту, веде бойові дії, аби утримати займані на Харківському напрямку рубежі та недопущення виходу українських воїнів на державний кордон.

Ворог готується до наступу на Слов’янському напрямку – продовжують артилерійські обстріли поблизу Вірнопілля, Дібрівного та Довгенького.

У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Також він нарощує бази матеріально-технічного забезпечення та ремонту.

На Донецькому напрямку російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та вийти на адмінкордони Луганщини. Також вони завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.

На Лиманському напрямку активних бойових дій не було, утім ворог обстрілював об’єкти інфраструктури поблизу Лиману, Озерного, Закітного, и та Серебрянки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник із мінометів та ствольної артилерії обстрілює позиції українських захисників вздовж всієї лінії зіткнення. Найбільша увага ворога зосереджена у напрямку Сєвєродонецька та Лисичанська. Противник штурмував у районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове. Наступ окупантів відбили наші воїни, ворог зазнав втрат та відступив на старі позиції.

На Бахмутському напрямку, противник з артилерії цілиться по районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат поблизу Красногорівки.

На Курахівському напрямку противник вів безрезультатні штурмові дії в районі Мар’їнки. Обстрілював  Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаударів по Микільському та Катеринівці.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагався закріпитись та обстрілював позиції ЗСУ й цивільну інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку обійшлося без активних бойових дій. Окупанти зосередили зусилля на утриманні зайнятих рубежів, розвідці, нарощуванням системи протиповітряної оборони та інженерному обладнанні позицій. Утім здійснювали обстріли наших позицій із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.  

На Бессарабському напрямку ситуація змін не зазнала.

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Росія
Білорусь
Запоріжжя
Луганщина
ЗСУ
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Донеччина
окупанти
Харківщина
крилаті ракети
Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб
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