English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині українські морпіхи знищили до 15 окупантів і російський склад із боєприпасами

На Донеччині українські морпіхи знищили до 15 окупантів і російський склад із боєприпасами

7 серпня, 2022 неділя
16:44
війна з Росією

На Донеччині ВМС ЗСУ знищили до 15 росіян і їхній склад із боєприпасами та вдарили артилерією по окупантах

Про це повідомляють ВМС ЗСУ в телеграмі.

"Так, протягом вчорашньої доби, 6 серпня, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 15 чоловік живої сили ворога та 1 склад з боєприпасами", - наголосили українські військові.

Також удару по окупантах завдали артилеристи ВМС ЗСУ. Втрати уточнюють.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
Читайте також:
Сергій Згурець
6 серпня, 2022 субота
Ворог перекидає боєприпаси з колій до позицій, не утворюючи склади, які можуть бути уражені HIMARS, - Згурець
Андреас Умланд
6 серпня, 2022 субота
У кремлі зрозуміли, що продовження війни - це загроза єдності РФ, - політолог Умланд
5 серпня, 2022 п'ятниця
Під час обшуку намагався застрелити працівників СБУ: ексзаступнику голови розвідки повідомили про підозру в держзраді
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 38.71
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
7 серпня
17:58
Ексклюзив
Запорізька АЕС
Росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, - експерт з атомної енергетики
17:42
Миколаїв обстріл
Повномасштабна війна РФ проти України: у Миколаєві росіяни вбили 132 цивільних, поранили ще 619
17:22
Ексклюзив
Крим, корабель, задимлення
Удару по загарбниках в Криму очікуємо найближчим часом, - експерт Defense Express Рябих
17:22
В Україні ліквідували російського підполковника-танкіста, - офіцер ЗСУ Штефан
17:01
сектор Газа
Єгипет пропонує посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною, - Reuters
16:54
Ексклюзив
Фейк, Росія
М'яка сила РФ зменшилась до мінімуму, - заступник керівника Центру стратегічних комунікацій
16:40
Ексклюзив
путін путлер
Поразка армії РФ в Україні спричинить військово-політичний крах Путіна, - військовий експерт Притула
16:38
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Росіяни намагаються охопити Бахмут з півдня і півночі, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
16:36
Ексклюзив
Американські боєприпаси
Головний акцент у новому пакеті військової допомоги - боєприпаси, - військовий експерт Грабський
16:18
Харківська прокуратура
На Харківщині вже загинуло понад 1 000 цивільних людей, поранено – вдвічі більше
16:04
В Україні ліквідували росіян, які катували цивільних у Бучі
15:53
Швеція Україна
Швеція направить інструкторів у Британію навчати українських військових
15:50
Брітні Грайнер
Білий дім пообіцяв екстраординарні заходи для звільнення засудженої в РФ на 9 років олімпійської чемпіонки
15:31
Ексклюзив
Amnesty International дискредитувала
У звіті Amnesty International дуже багато маніпуляцій, - виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини
15:26
До Києва прибула американська акторка Джессіка Честейн
15:25
Ексклюзив
Глен Грант
Для здійснення прориву та знищення морального духу противника слід особливо потужно оснастити якусь ділянку фронту, - військовий експерт Глен Грант
15:24
У боях за Бахмут загинув боєць ДУК Олександр Попов із Кам'янця-Подільського, що воював з 2014-го
15:20
"Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді": Зеленський поговорив з президентом Євроради про ЗАЕС
15:19
Кріштіану Роналду
Роналду не потрапив до складу "Манчестер Юнайтед" на стартовий матч чемпіонату Англії
15:14
Польща
Польська ініціатива збирає автівки для захисників України
14:53
Нацбанк України
Нацбанк відновлює обіг державних цінних паперів
14:43
27 поліцейських присягнули ворогу в окупованому Маріуполі
27 поліцейських присягнули ворогу в окупованому Маріуполі
14:38
Ексклюзив
США та Китай
Військове зіткнення зі США стане катастрофою для Китаю, - аналітик Шевченко
14:34
Дар'я Білодід
Українська чемпіонка Білодід здобула перше золото у новій категорії
14:27
Херсон
10 тис. рублів за голос: на Херсонщині окупанти хочуть "купити" учасників фейкового референдуму
14:24
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
Росіяни укріплюються: окупанти не готові до наступу на Запоріжжі, - депутат райради Кирильчук
14:24
Маріуполь
Повномасштабна війна РФ проти України: понад 3,5 млн українців втратили домівки
13:53
спека
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі та спеку в понеділок
13:53
Росія
У РФ більше не доступні Patreon та Grammarly
13:46
Михайло Подоляк
Вкидами про "чорний ринок зброї" РФ прагне заблокувати підтримку України, - Подоляк
13:35
Сухогруз RAZONI з українським зерном біля Стамбулу
Перше судно з українською кукурудзою, відправлене з Одеси, затримується, – посол України в Лівані
13:33
"Є ефективною у лікуванні телят". Для росіян Coca-Cola буде замінена білоруською "Бела-Колою"
13:30
Реджеп Ердоган
Ердоган після переговорів у Сочі скасував спільні пресконференцію та вечерю з Путіним, - ЗМІ
13:29
Чехія Україна
Вперше з 24 лютого Чехія не видала жодної візи українським біженцям
13:24
радіація
"Країна-терорист не дотримується жодних законів". МОЗ пояснило українцям, як діяти у випадку радіаційної аварії
13:13
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 8 цивільних об'єктів
13:03
Порошенко про скандальний звіт Amnesty International: це інформаційна отрута і диверсія проти України
12:55
ЗАЕС
Російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника, - Енергоатом
12:45
Укрзалізниця
З Донеччини у Кропивницький прибув черговий евакуаційний потяг
12:36
Кая Каллас
Однією з причин війни в Україні є безкарність злочинів комунізму, - прем'єрка Естонії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV