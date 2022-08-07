Про це повідомляють ВМС ЗСУ в телеграмі.

"Так, протягом вчорашньої доби, 6 серпня, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 15 чоловік живої сили ворога та 1 склад з боєприпасами", - наголосили українські військові.

Також удару по окупантах завдали артилеристи ВМС ЗСУ. Втрати уточнюють.

На війні РФ проти України ліквідували окупантів із 64-ї бригади, котрі катували мирних мешканців Бучі.

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