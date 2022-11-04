На Донеччині війська РФ вбили за добу 8 цивільних, ще 14 - поранені
Російські війська в Донецькій області вбили 8 місцевих мешканців, 14 людей отримали поранення
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За 3 листопада окупанти вбили п’ять мешканців Бахмута, одного жителя Покровська та двох людей з Неліпівки й Красногорівки. 14 цивільних поранили.
Тим часом правоохоронні органи виявили тіло селянина в Кримках. Вбивство відбулося під час російської окупації.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголошує Кириленко.
Через воєнний стан точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.
Загалом від початку російського вторгнення вбито більш ніж 1160 цивільних з Донеччини.
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