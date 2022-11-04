На Донеччині війська РФ вбили за добу 8 цивільних, ще 14 - поранені

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 3 листопада окупанти вбили п’ять мешканців Бахмута, одного жителя Покровська та двох людей з Неліпівки й Красногорівки. 14 цивільних поранили.

Тим часом правоохоронні органи виявили тіло селянина в Кримках. Вбивство відбулося під час російської окупації.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголошує Кириленко.

Через воєнний стан точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

Загалом від початку російського вторгнення вбито більш ніж 1160 цивільних з Донеччини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb